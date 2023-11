Nach Urteil in Karlsruhe Auch der Berliner Klimafonds könnte platzen

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimafonds des Bundes könnte auch Folgen für die Pläne der schwarz-roten Koalition für ein milliardenschweres Klima-Sondervermögen in Berlin haben. Zu diesem Schluss kommt die Präsidentin des Berliner Rechnungshofs, Karin Klingen, nach der ersten Durchsicht der Urteilsbegründung aus Karlsruhe.

„Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Sondervermögen des Bundes ,Klima- und Transformationsfonds‘ hat das Instrument der Schuldenbremse gestärkt“, sagte Klingen dem Tagesspiegel. „Der Rechnungshof sieht sich in seiner Kritik am geplanten Berliner Sondervermögen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bestätigt.“

So hätten die Richter in Karlsruhe „betont, dass der Gesetzgeber ausführlich darlegen muss, warum Notlagenkredite aufgenommen werden dürfen“, sagte Klingen weiter. „Auf das Parlament werden daher zukünftig hohe Anforderungen zukommen, Schuldenaufnahmen zu begründen.“ Der Rechnungshof werde die konkreten Entscheidungsgründe des Bundesverfassungsgerichts nun weiter auswerten.

Bedenken gegen Berliner Fonds

Der Rechnungshof hatte erst kürzlich in einer Stellungnahme an das Abgeordnetenhaus den von CDU und SPD vorgesehenen Klimafonds scharf kritisiert. Es gebe rechtliche und finanzielle Bedenken, ob das per Kredit finanzierte Sondervermögen von mindestens fünf Milliarden Euro mit der Schuldenbremse vereinbar ist. Weder der Klimawandel noch die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen stellten eine außergewöhnliche Notsituation im Sinne der Schuldenbremse dar. Die Aufgaben seien „lange absehbar gewesen“. Deshalb könnten die strengen Regeln der Schuldenbremse auch nicht unter Berufung auf eine Notsituation ausgesetzt werden.