ESC 2024 heute im Livestream und TV Hier laufen die Halbfinale und das Finale – mit Uhrzeit und Sender

Diese Woche findet wieder die größte Musikshow der Welt statt. Sechs Länder sind dabei automatisch für das Finale des Eurovision Song Contest am Samstagabend qualifiziert: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Schweden. Die ersten fünf Staaten sind die „Big Five“, sie garantieren gute Einschaltquoten, Schweden wiederum ist als Vorjahressieger fürs Finale gesetzt. Für den Rest stehen zwei Halbfinale am Dienstag und Donnerstag an.

Alle drei ESC-Veranstaltungen werden im Fernsehen und per Livestream übertragen.

ESC 2024 Livestream, Sender und Uhrzeiten Dienstag, 7. Mai: Erstes Halbfinale 21 Uhr auf dem Sender One im Fernsehen und als Stream in der ARD Mediathek / auf eurovision.de Donnerstag, 9. Mai: Zweites Halbfinale 21 Uhr auf dem Sender One im Fernsehen und als Stream in der ARD Mediathek / auf eurovision.de Samstag, 11. Mai: ESC-Finale 21 Uhr im Ersten im Fernsehen und als Stream in der ARD Mediathek / auf eurovision.de

Isaak tritt für Deutschland beim ESC 2024 an

Für Deutschland geht der Sänger Isaak Guderian ins Rennen um die Herzen der Jury und des TV-Publikums. Er wird im Austragungsort Malmö seinen Popsong „Always on the Run“ präsentieren. Was die Erfolgserwartungen angeht, liegt die Latte niedrig. Bei den vergangenen acht Teilnahmen ist Deutschland viermal letzter und dreimal vorletzter geworden.

Thorsten Schorn als Nachfolger von Peter Urban

Für das deutsche Fernsehpublikum steht beim ESC 2024 ein großer Wechsel an. Nach 25 Jahren hat sich Peter Urban vom Mikrofon verabschiedet. Thorsten Schorn ist sein Nachfolger, er moderierte 16 Jahre lang beim WDR-Jugendsender 1 Live und mehrere Spielshows im Fernsehen. Im „Tagesspiegel“-Interview verrät Schorn unter anderem, welche Chancen er Isaak ausrechnet und spricht über seine persönlichen ESC-Highlights.

Böhmermannn und Schulz moderieren den ESC wieder für Österreich

Konkurrenz bekommt Schorn aus dem eigenen Land. Nach ihrem Einstand im vergangenen Jahr werden Jan Böhmermann und sein Podcast-Partner Olli Schulz erneut das ESC-Finale moderieren – wiederum fürs Nachbarland Österreich. 2023 quasselten sich die beiden durchs Programm und es ist nicht zu erwarten, dass sie dieses Jahr etwas an ihrem Stil ändern, zu dem auch eine spontane Pinkelpause von Olli Schulz gehörte.

Wer diese andere Art der Moderation verfolgen will, kann das auch in Deutschland tun. Der ORF bietet einen Livestream an, ohne Geoblocking.