Video zeigt Schützen mit Gewehr Polizei meldet zwei Tote nach Schüssen in Brüssel – Täter offenbar flüchtig

In Brüssel sind am Montagabend zwei Menschen erschossen worden. Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei am Abend sagte. Der belgischen Nachrichtenagentur Belga zufolge gab es noch keine Festnahme.

Berichten der Lokalzeitung Het Nieuwsblad zufolge soll sich die Tat nach 19 Uhr in der Nähe des Saincteletteplein im Zentrum der Stadt ereignet haben.

Laut Belga war ein bewaffneter Mann im Norden der Stadt von einem Roller abgestiegen und hatte auf der Straße Schüsse abgegeben. Als mehrere Menschen in einen Hauseingang flohen, soll er sie verfolgt und auf sie geschossen haben. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht.

Die belgische Staatanwaltschaft hat nach eigenen Angaben bislang keine Hinweise, dass eine Verbindung zwischen dem Angriff in Brüssel und dem Gaza-Konflikt besteht. Das Motiv des mutmaßlichen Täters stehe offenbar in Zusammenhang mit der schwedischen Staatsbürgerschaft der Opfer, heißt es in einer Erklärung. Einige Medien berichteten, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund haben könnte. Dafür gab es zunächst jedoch keine Bestätigung.

Die belgische Polizei am Tatort. © imago/Belga/IMAGO/HATIM KAGHAT

Tote in Brüssel: Mutmaßliches Video von der Tat auf Social Media

Auf den sozialen Medien kursiert zu dem Vorfall ein Video, das offenbar die beschriebene Szene zeigt: Darauf ist ein Schütze mit einem Gewehr zu sehen. Es sind mehrere Schüsse kurz nacheinander zu hören. Der Schütze, in eine orange Weste gekleidet, läuft auf dem Video in ein verglastes Gebäude und verfolgt eine Person, die er schließlich zu Boden schießt. Er feuert daraufhin erneut auf die am Boden liegende Person.

Auf Facebook ist ein Livestream veröffentlicht worden, der offenbar vom Täter stammen soll. Auf dem Video spricht der Mann auf Arabisch in die Kamera. Er trägt, wie auf dem Video, das mutmaßlich die Tat zeigen soll, eine orange Weste.

Der Mann soll sich in dem Video als ein Mitglied der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) bezeichnet haben und erkläre, er habe drei Schweden getötet. Die belgische Staatsanwaltschaft lehnte es ab, Einzelheiten zur Zahl der Opfer zu nennen oder Angaben zu dem etwaigen Motiv zu machen.

Höchste Bedrohungsstufe ausgerufen

Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf X von einer „schrecklichen Schießerei“. Die Polizei und Staatsanwaltschaft würden ermitteln, Verlinden verfolge die Situation und die zu ergreifenden Maßnahmen zusammen mit dem Nationalen Krisenzentrum. Jenes hat am Abend die Bedrohungsstufe 4 ausgerufen. Das bedeutet, das die Bedrohung „sehr ernst ist“.

Auch bei den terroristischen Anschlägen in Brüssel im Jahr 2016 war diese Bedrohungsstufe ausgerufen worden. Belgiens Premierminister Alexander De Croo schrieb auf der Plattform, er wolle „die Einwohner Brüssels zur Wachsamkeit bitten“.

Schüsse in Brüssel: Opfer sind schwedische Staatsbürger

De Croo zufolge waren die Opfer Schweden. Er habe dem schwedischen Premier sein aufrichtiges Beileid ausgedrückt: „Als enge Partner ist der Kampf gegen den Terrorismus ein gemeinsamer Kampf.“ Die schwedische Fußballnationalmannschaft trat an dem Abend in Brüssel zum EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien im Koning Boudewijnstadion im Norden der Stadt an. Medienberichten zufolge wurde das Spiel nach der Halbzeitpause nicht fortgesetzt. Die schwedischen Spieler hatten demnach den Wunsch geäußert, nicht mehr weiterzuspielen.

Nach 45 Minuten hatte das Spiel im König-Baudouin-Stadion nach Toren von Viktor Gyekres (15. Minute) für die Skandinavier und von Romelo Lukaku (31.) für die Gastgeber 1:1 gestanden. Ob und wann das Spiel fortgesetzt wird, war zunächst offen. Belgien hatte sich als Tabellenführer der Gruppe F bereits für die EM im kommenden Jahr in Deutschland qualifiziert, ebenso das zweitplatzierte Österreich.

16.10.2023, Belgien, Brüssel: Fans verlassen das Stadion. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel ist das Qualifikationsspiel zur Fußball-Europameisterschaft zwischen Belgien und Schweden abgebrochen worden. © dpa/Bruno Fahy

Einem Reuters-Reporter im Stadion zufolge wurden die Besucher gebeten, es zunächst nicht zu verlassen. Frederik Reinfeldt, der Vorsitzende des schwedischen Fußballverbands und ehemaliger Premierminister des Landes sagte der Lokalzeitung „Het Nieuwsblad“ zufolge in einem Statement an die Stadionbesucher: „Niemand weiß, wie lange das dauern wird, aber dieses Stadion ist derzeit der sicherste Ort.“

Der belgische EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb auf X: „Das Herz Europas wird von Gewalt getroffen. Mein Mitgefühl gilt den Familien der Opfer des tödlichen Anschlags im Zentrum von Brüssel.“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drückte dem schwedischen Ministerpräsidenten und der schwedischen Bevölkerung auf X ihr Beileid aus. „Ich möchte @SwedishPM Kristersson und dem schwedischen Volk, das heute Abend bei dem feigen Anschlag in Brüssel zwei seiner Landsleute verloren hat, mein tiefstes Beileid aussprechen.“

Verlinden, De Croo und der Justizminister Vincent Van Quickenborne begaben sich am Abend in das Nationale Krisenzentrum, um die Lage genauer zu beobachten. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin kündigte an, die Grenzkontrollen zum Nachbarland Belgien verschärfen zu wollen. Am Freitag war an einer Schule in Nordfrankreich ein Französischlehrer von einem radikalisierten ehemaligen Schüler getötet worden. In dem Land gilt seitdem die höchste Alarmstufe.

Belgien war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel terroristischer Anschläge. Am 22. März 2016 sprengten sich in der Hauptstadt Brüssel drei Selbstmordattentäter am Flughafen und in einer U-Bahn-Station in die Luft. Dabei wurden 35 Menschen getötet und fast 700 weitere verletzt. Zu den Taten bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Im November 2022 hatte ebenfalls in Brüssel ein mit einem Messer bewaffneter Mann zwei Polizisten angegriffen, wobei einer von ihnen getötet und der andere schwer verletzt wurde. (dpa, Tsp, Reuters, AFP)