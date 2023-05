Parteitag der Berliner SPD Jusos fordern Neuaufstellung der Parteispitze

Auf dem ersten Parteitag der Berliner SPD nach dem historisch schlechten Wahlergebnis Anfang des Jahres hat die Berliner SPD-Vorsitzende Franziska Giffey das Bündnis ihrer Partei mit der CDU vehement verteidigt. Eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot wäre zu einem „Dauerstreit“ geworden, sagte sie. „Wir haben in den Sondierungsgesprächen gemerkt, dass wir einen grünen Partner haben, der das Wahlergebnis nicht akzeptiert hat“, erläuterte Giffey mit Blick auf den hauchdünnen Vorsprung ihrer Partei vor den Grünen.

Gleichzeitig versprach die SPD-Politikerin, die Wiederholungswahl aufzuarbeiten. „Es ist wichtig und notwendig, diesen tiefen Einschnitt in der Geschichte der Berliner SPD zu analysieren und aufzuarbeiten – und auch Konsequenzen daraus zu ziehen“, sagte Giffey vor rund 300 SPD-Delegierten am Freitagnachmittag. „Wir werden für unsere Partei inhaltlich, strukturell und personell breiter aufstellen.“ Dazu gehöre auch ein „Landesvorstand, der die Entwicklung und Veränderung in unserer Partei abbildet“.

Vor allem über die Zusammensetzung der Berliner SPD-Spitze wurde im Vorfeld des Parteitages innerhalb der SPD debattiert. Von sieben Mitgliedern haben sechs ein führendes Amt im neuen Senat, auf Bezirks- oder Fraktionsebene. Viele Mitglieder fordern nun, den Vorstand nach dem Vorbild der Bundespartei umzubauen, wo mit Saskia Esken und Lars Klingbeil zwei Bundestagsabgeordnete der Partei vorstehen.

Ein entsprechender Antrag der Jusos, der eine Trennung von Partei- und Regierungsamt forderte, wurde zu Beginn des Parteitags jedoch abgeschwächt. Nun fordern die Jusos, dass der Parteivorstand nicht mehrheitlich aus Regierungsmitgliedern beziehungsweise führenden Fraktionsmitarbeitern bestehen solle.

Letzte Formulierung richtet sich auch explizit gegen den Co-Chef der Berliner SPD, Raed Saleh, der dem linken Parteiflügel zuzuordnen ist. Die Berliner Juso-Vorsitzende, Sinem Taşan-Funke, sagte in Richtung Giffey und Saleh: „Aus unserer Sicht habt ihr bis heute noch nicht genug Verantwortung übernommen, wie diese Wahl ausgegangen ist und in welchem Zustand die Partei ist.“ Sie sprach von einer „fehlenden Selbstkritik an der Spitze“. Über den Antrag wird am späten Abend abgestimmt.

Saleh selbst erwähnte in seiner Rede die Koalition mit der CDU mit keinem Wort. Er appellierte an die Delegierten, dass sich die SPD in Zukunft wieder ihren Kernthemen zuwenden solle: gesellschaftliche Teilhabe und Gerechtigkeit.

Reguläre Vorstandswahlen der Berliner SPD finden im Jahr 2024 statt. Bis dahin will die Partei die Wahlniederlage unter anderem durch eine rund 40-köpfige Kommission aufarbeiten.