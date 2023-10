Bislang keine Rückstaus durch neue Kontrollen Bundespolizei verstärkt Präsenz an deutschen Grenzen

Nach der Ankündigung stationärer Grenzkontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist die Bundespolizei bereits verstärkt an den brandenburgischen und sächsischen Grenzen präsent.

In Brandenburg kontrollieren Beamten unter anderem direkt an der Grenze zu Polen auf der Stadtbrücke zwischen Frankfurt an der Oder und dem polnischen Slubice, wie die Bundespolizeidirektion Berlin mitteilte.

Es sei davon auszugehen, dass an allen Grenzübergängen der Fokus nun auf festen Kontrollen liege, betonte der Sprecher. „Wir setzen die Grenzkontrollen aktuell um.“

Die Verkehrsbeeinträchtigungen durch die neuen Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze seien bislang überschaubar. Bisher habe es keine Rückstaus an der Grenze gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Verkehrslage sei weitestgehend normal.

Mit der Einrichtung fester Kontrollen soll die Schleuserkriminalität an der Grenze zurückgedrängt werden. Zur Art und Weise der Kontrollen machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Gewerkschaft der Polizei kritisiert Umsetzung der Grenzkontrollen Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist unzufrieden mit der Art und Weise, wie Reisende jetzt an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz kontrolliert werden. Sie habe sich nach der Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf „flexible, mobile und lageangepasste Kontrollen“ und nicht auf „stumpfe stationäre feste Kontrollstellen wie an der österreichischen Grenze“ eingestellt, sagte der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf, der Deutschen Presse-Agentur. Demnach fehle für ein solches Vorgehen die notwendige Ausstattung. Man dürfe nicht zulassen, dass Polizeibeamte hier „unter der Heckklappe“ ohne jeglichen Wetterschutz, ohne technische Ausstattung und ohne professionell eingerichtete Kontrollstellen über einen längeren Zeitraum arbeiten müssten, sagte Roßkopf. Es führe zudem zu Unmut, dass nun von Bahnhöfen und Flughäfen Polizisten und Polizistinnen abgezogen und an die Grenze geschickt werden. (dpa)

Auch in Sachsen wird die Bundespolizei „verstärkt kontrollieren und sichtbar präsent sein“, wie die Bundespolizeidirektion Pirna bereits am Montagabend mitteilte.

Neben den lageabhängigen Grenzkontrollen im gesamten sächsischen Grenzgebiet zu Polen und Tschechien müssten sich Reisende zunehmend auch „auf den beiden Hauptverkehrswegen A4 und A17, auf den Nebenstrecken sowie im grenzüberschreitenden Bahnverkehr von Prag nach Dresden auf intensivere Kontrollen einstellen“.

Die Bundespolizei hat am deutsch-polnischen Grenzübergang Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice mit festen Kontrollen begonnen. © dpa/Patrick Pleul

Die Grenzkontrollen erfolgten in enger Absprache mit der sächsischen Polizei, dem Zoll sowie dem polnischen Grenzschutz und der tschechischen Polizei, hieß es weiter.

Regelung kann für insgesamt zwei Monate verlängert werden

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Montag nach längerem Zögern für zunächst zehn Tage stationäre Kontrollen für die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz bei der EU-Kommission angemeldet.

Die Bundespolizei könne künftig „flexibel, je nach aktueller Lage das gesamte Bündel an stationären und mobilen grenzpolizeilichen Maßnahmen einsetzen“, erklärte sie. Kurz darauf gab es erste Kontrollen direkt an der Grenze.

Die Notifizierung kann laut Ministerium für insgesamt zwei Monate verlängert werden. In Sicherheitskreisen wird allerdings damit gerechnet, dass die Kontrollen später dann auch für einen längeren Zeitraum angemeldet werden.

Von Anfang Januar bis Anfang Oktober hat die Bundespolizei laut Bundesinnenministerium etwa 98.000 unerlaubte Einreisen nach Deutschland festgestellt.

Stationäre Kontrollen hatte es in Deutschland seit der Flüchtlingskrise von 2015/2016 bisher nur an den Grenzen zu Österreich gegeben. Sie werden laut Bundesinnenministerium zusammen mit der Notfizierung der Kontrollen zu Polen, Tschechien und der Schweiz nun erneut verlängert. Nach Angaben der EU-Kommission gelten die Kontrollen zu Österreich vorerst weiter bis zum 11. Mai kommenden Jahres. (AFP)