Frankreichs Ukraine-Hilfe in der Kritik Strack-Zimmermann: Paris muss mehr tun

Vor einem gemeinsamen Treffen von Verteidigungspolitikern des Bundestages und der französischen Nationalversammlung in Berlin fordert die Chefin des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, mehr Waffenlieferungen Frankreichs an die Ukraine. Es gebe im Nachbarland „noch eine große Diskrepanz zwischen der medialen Unterstützung der Ukraine und dem, was Frankreich an tatsächlichen Waffenlieferungen an die Ukraine leistet“, sagte die FDP-Politikerin dem Tagesspiegel.

An diesem Montag ist ein Treffen von Mitgliedern der Verteidigungsausschüsse des Bundestages und der Nationalversammlung geplant. Dabei soll es neben der weiteren Unterstützung für die Ukraine auch um das Vorhaben eines gemeinsamen Kampfpanzers (MGCS) gehen. Das MGCS-Projekt, das den Leopard 2 und den französischen Leclerc-Panzer ersetzen soll, kommt nur schleppend voran.

Ukraine-Hilfe im Vergleich Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) sind die USA mit einem Gesamtvolumen von 44 Milliarden Euro für den Zeitraum von Januar 2022 bis Oktober 2023 nach wie vor größter Geber von Militärhilfe an die Ukraine. Deutschland holt jedoch mit militärischen Zusagen in Höhe von über 17 Milliarden Euro rasch auf.

Strack-Zimmermann bezeichnete das deutsch-französische Verhältnis als „elementare Basis“ für eine größere Eigenständigkeit Europas. Mit Blick auf die Militärhilfen für die Ukraine kritisierte sie aber, dass der Beitrag Frankreichs im Vergleich zu den militärischen Möglichkeiten des Nachbarlandes „noch sehr überschaubar“ sei.

Nach den Worten der FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl leistet Deutschland inzwischen 50 Prozent der Unterstützung an die Ukraine, die aus der EU kommt. „Mit dem Unterschied, dass wir es im Gegensatz zu den anderen Ländern immer wieder schaffen, unsere Unterstützung unnötig kleinzureden, während andere Länder eine kleinere Unterstützung groß reden“, fügte Strack-Zimmermann hinzu.

Zuvor hatte Frankreichs Verteidigungsminister Sébastien Lecornu die Lieferung von 40 Langstreckenraketen vom Typ „Scalp“ an die Ukraine angekündigt. Frankreich soll knapp 400 davon haben. Gleichzeitig hatte Lecornu kritisiert, dass Deutschland keine Taurus-Marschflugkörper an Kiew liefere. Ungeachtet der Diskussion um die Taurus-Marschflugkörper will Kanzler Olaf Scholz (SPD) beim EU-Sondergipfel am kommenden Donnerstag in Brüssel die europäischen Partner auffordern, ihre Anstrengungen bei der Militärhilfe für die Ukraine zu verstärken.

Grundsätzlich steht das Treffen der Verteidigungspolitiker aus Deutschland und Frankreich im Zeichen der von Scholz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ausgerufenen „Zeitenwende“. Die Bedingungen für die europäische Verteidigungspolitik könnten sich noch einmal verschärfen, falls dem früheren US-Präsidenten Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November ein Wiedereinzug in Weiße Haus gelingen sollte.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bot 2020 den europäischen Partnern einen „strategischen Dialog“ über die atomare Abschreckung an. © AFP/LUDOVIC MARIN

Für diesen Fall könnte auch eine Rede neue Aktualität erhalten, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Februar 2020 in der Pariser „École de Guerre“ gehalten hatte. An dem Ort, wo Generäle und Stabsoffiziere ausgebildet werden, hatte der Staatschef den Europäern einen „strategischen Dialog“ über die atomare Abschreckung angeboten. Macron hatte seinerzeit die EU-Partner eingeladen, an Übungen der französischen Atomstreitkräfte teilzunehmen.

Könnte also der amerikanische nukleare Schutzschirm für Europa durch einen französischen Schutzschirm ersetzt werden? Nach den Worten des für Verteidigungspolitik zuständigen Unionsfraktionsvizes Johann Wadephul (CDU) ist es „höchste Zeit, dass wir in Deutschland sehr viel breiter und fundierter über Nuklearfragen diskutieren“. „Bisher herrscht hier weitgehende Ratlosigkeit oder tabuisierende Stille“, sagte Wadephul dem Tagesspiegel weiter.

Allerdings werde dies der heutigen sicherheitspolitischen Lage und etwaigen zukünftigen Entwicklungen absolut nicht gerecht, kritisierte er. „Ob und welche Rolle die französischen und auch die britischen Nuklearwaffen für Europas Verteidigung spielen können und sollen, hängt aber vor allem davon ab, wie diese beiden Partner bereit sind, mit ihren Verbündeten in dieser Frage zu kooperieren“, gab Wadephul zu bedenken.

Es ist unklar, welche Rolle Frankreich selbst für sein Nukleararsenal im Rahmen einer eigenständigeren europäischen Verteidigung anstrebt. Johann Wadephul, Vize-Vorsitzender der Unionsfraktion

Der CDU-Politiker wies zudem darauf hin, dass Macron in seiner Rede 2020 seinerzeit „mit keinem Wort irgendeine Form von Teilhabe“ an Frankreichs Nuklearstreitmacht, der „Force de frappe“, angeboten habe. Laut Wadephul ist unklar, „welche Rolle Frankreich selbst für sein Nukleararsenal im Rahmen einer eigenständigeren europäischen Verteidigung anstrebt“. Allerdings müsse die Bundesregierung, wenn sie die selbst erklärte „Zeitenwende“ ernst nehme, auch Fragen der nuklearen Abschreckung mit Partnern diskutieren. „Und hier steht Frankreich an erster Stelle, weswegen man auf das Angebot Macron zu Konsultationen eingehen sollte“, forderte der Verteidigungspolitiker.

Gleichzeitig dürfe aber nicht der Eindruck entstehen, man gebe die nukleare Teilhabe zusammen mit den USA auf, so Wadephul. „Das wäre leichtfertig und ein grober Fehler, der die Nato insgesamt schwächen würde“. Das Fazit des CDU-Politikers: „Es mag deprimierend sein, dass nukleare Fragen dreieinhalb Jahrzehnte nach Ende des Kalten Krieges wieder aktuell sind. Doch den Kopf in den Sand zu stecken, wäre fahrlässig.“