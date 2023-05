150 Jahre Friedhof in Berlin-Staaken Verlottert, aber nicht vergessen

Der Friedhof in Berlin-Staaken wird 150 Jahre alt und ist etwas verlottert. Doch im Jubiläumsjahr beginnen die ersten Sanierungsarbeiten am fernen Berliner Stadtrand, kurz vor der Landesgrenze zu Brandenburg. Laut einer aktuellen Ausschreibung an die Baufirmen plant das Bezirksamt in Berlin-Spandau um Grünflächenstadtrat Thorsten Schatz, CDU, die Erneuerung der Friedhofswege („3.500 m²“), den Neubau von Rampen und Treppen und die Pflanzung von frischem Grün („17 Bäume und 630 Sträucher“). Die Arbeiten am Buschower Weg sollen demnach im Herbst 2023 beginnen. In Etappen soll das Projekt bis 2026 laufen. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau, in dem wir Nachrichten, Termine, Kiez-News aus dem Bezirk bündeln (in voller Länge hier).

Der „Alleequartierfriedhof Staaken“ wurde im Jahr 1874 eröffnet, im nächsten Jahr ist also Jubiläum. Die dortige Feierhalle entstand 1910. „Während der 20er Jahre wurde die Schließung des Friedhofs beabsichtigt, allerdings konnte dies von der Staakener Bürgerschaft abgewendet werden“, berichten die Friedhofsleute im Rathaus. Bis 1990 lag diese Berliner Region noch in Brandenburg. Sie war nach dem Krieg gegen eine andere Ecke mit der DDR getauscht worden - mitsamt den Menschen, Kirchen, Friedhöfen.

Deren Prognose für die Zukunft: „Besonders die neuen Wohngebiete in der Umgebung werden dazu führen, dass der Friedhof Staaken zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.“ Rund um den Flugplatz entstehen bis 2026 die nächsten 400 Wohnungen für 1000 Leute.

Wir wollen eigentlich in Spandau an alle Friedhöfe in Spandau ran. Stadtrat Thorsten Schatz, CDU

„Wir wollen eigentlich in Spandau an alle Friedhöfe in Spandau ran“, sagte Stadtrat Thorsten Schatz dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. „Friedhöfe fallen bei Finanzierungen viel zu schnell hinten runter – was ich nicht verstehe und auch für falsch halte.“ Denn am Ende landen wir nun mal alle an diesem Ort. Deshalb steht die Sanierung der Spandauer Friedhöfe auch in den neuen Zielpapieren von Schwarz-Grün in Spandau.

Bis 1938 hieß die Straße übrigens laut dem Berliner Straßenlexikon Kauperts noch Friedhofsstraße, ehe sie 1951 ihren heutigen Namen erhielt. Gemeint ist die 60 Kilometer entfernte Gemeinde Buschow im Havelland.

Sie wollen mehr aus Spandau lesen? Sehr gerne. In unserem Spandau-Newsletter bündele ich einmal pro Woche die wichtigsten Nachrichten für den Bezirk, greife Kiez-Debatten auf, nenne Tipps und Termine für den Bezirk. Den Spandau-Newsletter gibt es kostenlos und unkompliziert unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe finden.

„Spendet Becher, rettet Leben“: Seit bald 20 Jahren sammelt die Fanszene von Hertha BSC für den guten Zweck. Immer am letzten Heimspiel im Olympiastadion werden Fans gebeten, den Becherpfand zu spenden. Am Sonnabend, 20. Mai, 15.30 Uhr, steht vor 60.000 Zuschauern gegen den VfL Bochum eine wichtige Einrichtung aus Berlin-Spandau im Fokus: der „Hospizdienst Christophorus“ im dörflichen Ortsteil Gatow.

für den guten Zweck. Immer am letzten Heimspiel im Olympiastadion werden Fans gebeten, den Becherpfand zu spenden. Am Sonnabend, 20. Mai, 15.30 Uhr, steht vor 60.000 Zuschauern gegen den VfL Bochum eine wichtige Einrichtung aus Berlin-Spandau im Fokus: der im dörflichen Ortsteil Gatow. „Operation Identify me“: Interpol sucht Mörder aus Hakenfelde

aus Hakenfelde Handballerinnen des VfV Spandau im Finalfour : Komplette Mannschaft im Newsletter-Interview über Fans, Erfolge, Hertha BSC und Falkensee

: Komplette Mannschaft im Newsletter-Interview über Fans, Erfolge, Hertha BSC und Falkensee Vierfelderhof in Gatow ist komplett geschlossen

ist komplett geschlossen Saisonstart auf der Havel: Flyer und Anzeigen gegen Krachmacher

Sexuelle Übergriffe, Wasserstand, BVG-Bus: Rathaus setzt Glienicker See auf BVV-Agenda

auf BVV-Agenda Falkenhagener Feld: Fahrstuhl im 17. Stock kaputt - naht endlich Rettung?

- naht endlich Rettung? Graffiti-Projekte in Staaken, Neustadt und Kladow

in Staaken, Neustadt und Kladow Dauerbaustelle seit 2017: Die Schule am Gartenfeld wird immer später fertig

wird immer später fertig Abgebaggert: Das “Spandauer Horn“ ist bald weg

ist bald weg Kladow: Ein US-Abhörspezialist packt aus

packt aus Ausflugstipp zum deutsch-britischen Yachtclub

1. Montagskonzert vor St. Nikolai

vor St. Nikolai 50 Jahre BBO : Jubiläumswoche in der Bertolt-Brecht-Schule

: Jubiläumswoche in der Bertolt-Brecht-Schule Open-Air-Familiengottesdienst zu Christi Himmelfahrt

zu Christi Himmelfahrt Brauhaus : Bierpreise steigen an

: Bierpreise steigen an Jonas Polten ist Sportler des Jahres - und 13 Jahre alt

- und 13 Jahre alt Eintracht Spandau feiert echtes Vereinsfest bei den Spandauer Kickers

...und noch viel mehr aus dem Bezirk lesen Sie im neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie!