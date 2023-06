100 Köpfe der Berliner Wirtschaft Die Zugangskriterien bleiben geheim

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) bleibt – bei allem Hype um Videokonferenzen und Künstliche Intelligenz – ein Fan von realen Menschen, die sich treffen und kennenlernen. Deshalb kam sie beim ersten realen Treffen der „100 Köpfe der Berliner Wirtschaft“ auch persönlich vorbei, um den „Möglichmacherinnen und -machern“ zu gratulieren.

Nach der Aktion des Tagesspiegels, die 100 wichtigsten Akteure der Berliner in einer redaktionellen Serie vorzustellen, hatte der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) am Montagabend alle Portraitierten ins Haus der Berliner Wirtschaft eingeladen. Damit sich alle kennenlernen, also die, sie sich bisher nur im Tagesspiegel gesehen hatten.

VBKI-Präsident Markus Voigt fand gut, dass in der Serie die Menschen in den Vordergrund gerückt wurden und das soziale Engagement der Akteure eine wichtige Rolle spielte. Wie man auf die Liste kommt, wollte Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt allerdings nicht verraten. „Das ist wie bei Coca-Cola, die Ingredienzen sind bekannt, die Mixtur bleibt geheim.“

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) mit Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt. © Sascha Radke

Franziska Giffey habe immerhin gute Chancen, bei den nächsten 100 Köpfen dabei zu sein, sagte Maroldt. Diesmal war sie als Rednerin gefragt, und sie lieferte einen Parforceritt durch das politische Programm der neuen Koalition – fast so, als wäre sie noch die Regierende. „Wir brauchen eine pragmatische, vernunftorientierte, teilweise auch bürgerliche Politik“, sagte Giffey. Die Ziele seien immer noch die gleichen wie beim alten Senat: „Eine soziale und klimaneutrale Stadt.“

Wir wollen Berlin zum Innovationsstandort Nummer eins in Europa machen. Franziska Giffey (SPD), Wirtschaftssenatorin

Der Senat bekenne sich klar zum Wirtschaftswachstum, „auch das ist ja nicht selbstverständlich in Berlin“, sagte Giffey. Und: „Wir wollen Berlin zum Innovationsstandort Nummer eins in Europa machen.“ Maroldt hatte trotzdem noch ein paar kritische Fragen, etwa die nach einem möglichen Enteignungsgesetz als Drohkulisse für den Umgang mit wichtiger Infrastruktur in der Stadt, ein Verfahren, das sie vor der Wahl noch klar abgelehnt habe.

„An meiner Meinung hat sich nichts geändert“, entgegnete Giffey. Die Koalition strebe keine Enteignung von Wohnungsunternehmen an, sondern ein „Vergesellschaftungsrahmengesetz“, das nur zum Tragen käme, wenn wichtige Bereiche der Daseinsvorsorge nicht mehr zur Verfügung stünden. „Ein Rahmen ist keine Vergesellschaftung“, sondern sei eher vergleichbar mit einer roten Ampel. Merke: Wer trotzdem über die Straße geht, bekommt es mit dem Senat zu tun.

Speed-Dating mit den Top Ten von 100 Köpfen

In einer Art Speed-Dating baten anschließend Kevin P. Hoffmann und Tanja Buntrock, die Ressortleiter der Berliner Wirtschaft beim Tagesspiegel, die zehn Köpfe auf die Bühne, die von der Redaktion in einen noch exklusiveren Kreis erwählt worden waren, also die Top Ten der wichtigsten 100.

Sigrid Nikutta, die Chefin von DB Cargo, ehemals BVG-Vorstandschefin, lobte die Entwicklung der Berliner Verkehrsbetriebe nach ihrem Weggang und freute sich zugleich, „dass mein alter Weggefährte Henrik das Ruder übernimmt“. Gemeint war Henrik Falk, der Chef der Hamburger Hochbahn, der 2024 zur BVG wechselt und damit in seiner Heimatstadt Berlin zurückkehrt.

Irene Selvanathan, Chefin von Neurospace, erzählte von ihrer Mission, einen Rover für die nächste Mondlandung zu bauen. Zugleich arbeite ihr Unternehmen an kleineren und günstigeren Systemen, um künftige Astronauten mit der Robotik solcher Fahrzeuge vertraut zu machen.

Gasag-Chef Georg Friedrichs gab einen optimistischen Ausblick auf den kommenden Winter. „Die Speicher sind voll. Die Industrie fragt weniger Gas nach.“ Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz (Heizungen) bezeichnete Friedrichs als „Schlachtfeld“, immerhin sei deutlich geworden, „dass wir spät dran sind“ bei der kommunalen Wärmeplanung und der Umstellung auf erneuerbare Energien.

„Die Schweizer haben eine andere Innovationskultur“, erklärte Sonja Jost von der Chemiefirma DexLeChem. Bei den Eidgenossen seien ihr Türen geöffnet worden, um nachhaltige und fossilfreie Produktionsverfahren kennenzulernen. In Deutschland seien die Unternehmen dagegen zögerlicher. Dabei sei es möglich, mit „grüner Chemie Produktion aus Asien zurückzuholen.“