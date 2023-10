Jetzt beim Tagesspiegel in Berlin bewerben Weihnachtsspendenaktion „Menschen helfen!“ sucht soziale Projekte

Wieder geht ein Jahr ins Finale, in dem zahlreiche Berichte Menschen am Schicksal anderer teilhaben ließen. Doch beim Artikeln, Posts und Newslettern allein belassen wir es als Verlag nicht. Im Gegenteil: Erneut ruft der Tagesspiegel mit seiner traditionellen Weihnachtsspendenaktion dazu auf, für unsere Initiative „Menschen helfen!“ zu spenden und damit jene Benachteiligte zu unterstützen, über deren Nöte wir 2023 berichtet haben.

Für die nunmehr 31. Spendenrunde von „Menschen helfen!“ können sich jetzt wieder soziale Träger bewerben, die Neues in Berlin und Brandenburg auf die Beine stellen, wegen der schwierigen sozialen Lage in Existenznöte geraten sind oder Bewährtes fortführen. Bewerbungsschluss ist bei „Menschen helfen!“ 2023/24 der 31. Oktober. Bitte unbedingt folgendes Formular ausdrucken, ausfüllen, einscannen und an spendenaktion@tagesspiegel.de mailen:

Bewerbung Menschen helfen PDF

Bewerbung Menschen helfen Word

Neben dem ausgefüllten Bewerbungsformular, das online unter tagesspiegel.de/spendenaktion steht, bitte in der Bewerbungsmail auch eine kurze Projektbeschreibung und -finanzierung, gern einen Kostenvoranschlag, die Freistellungserklärung des Finanzamtes und, falls vorhanden, Referenzen als PDF anhängen.

Voraussetzung: mildtätig oder gemeinnützig

Der Tagesspiegel-Spendenverein sucht wieder Ehrenamtsgruppen und freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Vereine, gemeinnützige Gesellschaften und andere soziale Organisationen sowie Dachverbände. Sie müssen beim Finanzamt als mildtätig oder gemeinnützig anerkannt sein und sich in Berlin oder in Brandenburg um Bedürftige kümmern. Zudem wollen wir wie jedes Jahr einige wenige Auslandshilfen fördern, eingespielt in Kooperation mit der Deutschen Welthungerhilfe.

Jugend- und Altenhilfe im Fokus

Wie bei jeder Spendenrunde steht auch die diesjährige Hilfsaktion unter einem aktuellen Motto zu akuten Krisen. Diesmal möchten wir vor allem soziale Träger unterstützen, die in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. Denn die Fälle der Inobhutnahme durch die Jugendämter sind stark gestiegen.

Und es gibt noch eine Gruppe von Menschen, die keine starke Lobby hinter sich vereint weiß. Es sind alte Menschen, die sich in der digitalen Welt oft nicht mehr zurechtfinden. Senioren, die mit ihrer knappen Rente knapsen müssen. Die Mitglieder des Spendenvereins bitten daher ausdrücklich jene Vereine und Initiativen um Bewerbung, die sich um die Älteren kümmern, beispielsweise indem sie einsame Menschen zu Hause besuchen oder ihnen das Leben in einem Pflegeheim oder einem Hospiz erleichtern.

Wir wollen Frauen stärken

Immer wieder müssen wir auch über Frauen berichten, die Opfer von Gewalt wurden, etwa in der Familie. Die Frauenhäuser in Berlin sind sehr stark belegt. Das liegt auch daran, dass sich zugewanderte Mädchen und Frauen in ihrem neuen Leben in Berlin von tradierten Rollenbildern befreien, was in manchem Fall zu Konflikten führt.



Traditionell helfen Tagesspiegel-Leser:innen mit ihrer Spende immer auch obdachlosen Menschen. Auch die Aufnahme geflüchteter Menschen in Berlin und Brandenburg, die derzeit an Kapazitätsgrenzen stößt, ist bei „Menschen helfen!“ 2023/24 ein Thema: Auch hier wollen wir helfen.

Die federführenden Mitglieder des Spendenvereins werden die Bewerbungen im November sichten. Zudem wollen wir auch proaktiv soziale Träger ansprechen, die uns mit ihren großen Bedarfen aufgefallen sind. Bevor wir mit unserer Spendenserie im Regionalteil starten, die vom 11. Dezember bis Weihnachten läuft, werden wir bilanzieren, was die Hilfe der vergangenen Runde alles bewirkte. In unserer Spendenserie werden wir, stellvertretend für andere, ausgewählte Projekte vorstellen.

Das haben Sie mit uns in drei Jahrzehnten bewirkt

Die Tagesspiegel-Spendenaktion gibt es seit 31 Jahren. Sie ist in der Medienlandschaft in ihrer Breite und Intensität bundesweit einmalig und wurde mehrfach ausgezeichnet. Dank der großen Spendenbereitschaft unserer Leserinnen und Leser konnten wir innerhalb von mehr als drei Jahrzehnten soziale Träger in Berlin, Brandenburg und der Welt mit mehr als zehn Millionen Euro unterstützen.

Neben der traditionellen Weihnachtsaktion stemmt der Tagesspiegel-Spendenverein oft zusätzlich aktuelle Hilfsaktionen, wenn Kriege, Krisen oder Naturkatastrophen Menschen in Not und Gefahr bringen. Bewährt hat sich die Hilfe über Vereine und Verbände – auch wegen einer besseren Kontrolle darüber, wie die Spenden verwendet werden.

In der Regel können wir über die Spenden unserer Leser:innen Sachkosten wie Miete, Spielmaterial, Einrichtungsgegenstände, technisches Zubehör sowie Teilnehmergebühren für Fortbildungen übernehmen. In Ausnahmefällen sind auch Personalkosten möglich. Einzelpersonen können wir nicht unterstützen.