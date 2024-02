Wiederholung der Bundestagswahl Berlin darf nochmal abstimmen – zumindest zum Teil

An diesem Sonntag wird die Bundestagswahl 2021 in Berlin teilweise wiederholt. Abgestimmt wird nur in gut einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke: Wahlberechtigt sind knapp 550.000 Berlinerinnen und Berliner.

Das Ergebnis kann die Mehrheit der Ampel zwar nicht gefährden. Aber für den ein oder anderen Berliner Abgeordneten könnte es eng werden. Alle Entwicklungen dieses außergewöhnlichen Wahltages im Newsblog.