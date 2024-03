Am frühen Sonntag hat es in Berlin einen Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei gegeben. Auf einem Gelände in Friedrichshain sollen dabei Blendgranaten gezündet worden sein. Entgegen erster Meldungen fielen keine Schüsse.

Der Einsatz gehörte zur Fahndung nach Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg, die als einstige Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF) seit fast 35 Jahren gesucht werden. Zuerst berichtete „Bild“.

Bei dem Einsatz durchsuchten Beamte ein ehemaliges Gewerbegelände, auf dem zahlreiche Bauwagen stehen. Seit der Wende befinden sich dort auch Projekte der einstigen Hausbesetzerszene.

Vier Männer und eine Frau waren vorläufig mitgenommen worden, sie hatten keine Ausweise dabei. Die Polizei entließ sie nach der Personalienfeststellung. Es handelte sich nicht um Staub, 69 Jahre, und Garweg, 55 Jahre.

Um wen es sich bei den in Gewahrsam genommenen Personen handelt, teilte das federführend zuständige Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen nicht mit. Es habe „vereinzelte freiheitsbeschränkende Maßnahmen zur Identitätsfeststellung“ gegeben, sagte LKA-Sprecherin, Josephine Diederichs, lediglich.

Auf die Frage, ob es zutreffe, dass der gesuchte Garweg auf dem Gelände in einem Bauwagen wohnte oder sich dort oft aufgehalten habe, sagte Diederichs: „Das kann ich nicht bestätigen.“

Der Anwalt eines auf dem Areal residierenden Vereins sagte dem Tagesspiegel, es sei nur ein kleiner Teil des Areals durchsucht worden. Dieser sei von der polizeilichen Aktion „völlig überrumpelt gewesen“, sagte der Anwalt dem Tagesspiegel. Die Maßnahme richte sich nicht gegen den Verein.

Polizisten durchsuchten gezielt einen Teil des in der linken Szene bekanntes Areal in Berlin. © REUTERS/Christian Mang

Neben einer mit Maschinenpistolen bewaffneten Berliner Einsatzhundertschaft sind Beamte des LKA Niedersachsen vor Ort: „Das LKA NI führt gemeinsam mit @polizeiberlin und @bka Durchsuchungsmaßnahmen am Markgrafendamm in #Berlin im Zusammenhang mit der Fahndung nach Ernst-Volker S. und Burkhard G. durch“, hieß es am Morgen von der Berliner Polizei auf X.

Forensiker untersuchen einen kleinen Teil des Grundstücks. © REUTERS/Christian Mang

Der Markgrafendamm verläuft zwischen Elsenbrücke und Bahnhof Ostkreuz parallel zur Ringbahntrasse. Aus diesem Grund wurde der Zugverkehr der Linien S41, S42, S8 und S9 zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Ostkreuz zeitweise unterbrochen, wie die Berliner S-Bahn bei X mitteilte. Um 10.30 Uhr nahm die S-Bahn den Betrieb in diesem Abschnitt wieder auf.

Staub und Garweg gehörten wie die am Montag in Berlin festgenommene Daniela Klette, 65 Jahre alt, der dritten Generation der einstigen RAF an. In ihrer aktiven Zeit wurden 1989 der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen und 1991 Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder getötet.

Die RAF galt seit den Siebzigern als Inbegriff linksextremen Terrors im Westen des noch geteilten Deutschland. 1998 erklärte sich die Truppe für aufgelöst. Staub und Garweg werden vor allem wegen diverser Überfälle auf Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen gesucht. Klette sitzt seit Dienstag dort in Untersuchungshaft. (mit dpa)