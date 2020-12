Nach Tagesspiegel-Informationen will Innensenator Andreas Geisel (SPD) bald eine umfangreiche Liste von Orten vorlegen, an denen das Böllern in Berlin zum Jahreswechsel nach den Vorschriften der Hygieneverordnung verboten sein wird. Das hat der Innensenator bei der Senatssitzung am Dienstag angekündigt, wie Teilnehmer berichteten.

Die Verbotszonen sollen nach Paragraf 25 der Sars-Cov-2-Verordnung erlassen werden. Dieser sieht nicht nur Feuerwerks-, sondern auch Aufenthaltsverbote an den entsprechend ausgewiesenen Straßen, Parks und Plätzen vor. Das heißt, dass nur das Durchqueren dieser Orte vom 31. Dezember bis zum 1. Januar gestattet sein könnte.

Bislang hatte der Innensenator lediglich zwei Böllerverbotszonen im nördlichen Bereich des Alexanderplatzes und in Teilen der Schöneberger Pallasstraße angeordnet. Diese stützen sich jedoch allein auf die Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) und beinhalten kein Aufenthaltsverbot für die betroffenen Orte. Die beiden Zonen gab es schon im vergangenen Jahr. Geisel hatte sie angeordnet, nachdem es zuvor Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben hatte.

Darüber hinaus gilt deutschlandweit ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern und in Berlin ein generelles Ansammlungsverbot an Silvester. Auch der Kauf von Feuerwerkskörpern in Polen wurde nun vom Senat unterbunden. Wie Brandenburg nahm auch Berlin Kurzbesuche im Nachbarland als Quarantäne-Grund in seine Verordnung auf.