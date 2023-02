Wahl zum Abgeordnetenhaus Diese Bildungsexperten waren erfolgreich

Bei den Bildungspolitiker:innen im Abgeordnetenhaus könnte infolge der Wiederholungswahl einiges in Bewegung kommen. Für die Sozialdemokraten bedeutsam ist, dass ihrem bildungspolitischer Sprecher Marcel Hopp der Wiedereinzug misslang. Ob der 35-Jährige wieder an seine alte Schule, der Neuköllner Clay-Sekundarschule, zurückgeht oder andere Pläne hat, war am Dienstag nicht zu erfahren.

Unklar ist auch, ob seine Vorgängerin im Fraktionsamt, Maja Lasic, wieder den Posten als bildungspolitische SPD-Sprecherin einnehmen wird, den sie von 2016 bis 2021 innehatte. Lasic war 2021 nicht wiedergewählt worden, arbeitete dann als Quereinsteigerin an der Ernst-Reuter-Sekundarschule in Mitte. Dort blieb sie aber nicht lange, weil sie im selben Bezirk zur Bildungsstadträtin gewählt wurde.

Ob sie diesen Posten behalten kann, hängt davon ab, wie es jetzt generell mit den Stadträten weitergeht. Die Entscheidung soll überregional auf Landesebene gefällt werden. Zurzeit sieht es so aus, als wenn der SPD in Mitte nur noch ein Stadtratsposten zusteht. Bislang hatte sie zwei inne.

Stefanie Remlinger und Maja Lasic bekamen diesmal genug Stimmen

Maja Lasic, die auch Co-Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bildung der SPD ist, hatte den Stadtratsposten von Stefanie Remlinger (Grüne) übernommen, die als Folge der Abwahl von Stefan von Dassels (Grüne) Bürgermeisterin von Mitte wurde. Auch Remlinger gelang - anders als 2021 - der Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus. Allgemein erwartet wird aber, dass sie lieber Bürgermeisterin bleibt. Remlinger genoss als Bildungspolitikerin hohes Ansehen, hatte aber von ihre Partei einen so schlechten Listenplatz bekommen, dass ihr 2021 der Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus nicht gelungen war.

45 Prozent holte CDU-Schattensenatorin Katharina Günther-Wünsch.

Alles beim Alten könnte bei der CDU und den Grünen bleiben – theoretisch: Die bildungspolitischen CDU-Sprecherin Katharina Günther-Wünsch und der schulpolitische Sprecher der Grünen Louis Krüger gewannen beide ein Direktmandat – die Christdemokratin mit 45 Prozent der Stimmen, der Grüne mit 22 Prozent. Günther-Wünsch war von Parteichef Kai Wegner unlängst als seine Schattensenatorin für Bildung präsentiert worden. Da die Zusammensetzung der künftigen Koalition noch ebenso offen scheint wie die Besetzung der Senatorenämter, ist nicht klar, ob Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) ihren Posten wird behalten können.

Das Aus kam für Marcel Hopp und Paul Fresdorf

Kaum weniger erfolgreich als Günther-Wunsch war in ihrem Charlottenburger Wahlkreis eine andere Bildungspolitikerin der Christdemokratin und zwar die ehemalige Schulleiterin Sandra Khalatbari mit 42,3 Prozent Stimmenanteil. Sie ist Vizevorsitzende des Schulausschusses. Den Vorsitz hat Ellen Haußdörfer (SPD) inne, die ebenfalls wiedergewählt wurde. Das gilt auch für die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Franziska Brychcy.

Ein gutes Stimmenergebnis erzielte die langjährige grüne Bildungs- und Jugendpolitikerin Marianne Burkert-Eulitz: Sie wurde mit 37,9 Prozent gewählt. Die Sprecherin für berufliche Bildung, Klara Schedlich, schaffte ebenfalls den Wiedereinzug. Nicht mehr dabei ist von den bisherigen Bildungspolitikern im Parlament außer Marcel Hopp auch FDP-Fraktionsgeschäftsführer und Bildungspolitiker Paul Fresdorf: Seine Partei scheiterte am Sonntag an der Fünf-Prozent-Hürde.

