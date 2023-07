Ukraine-Invasion Tag 505 Bidens bitterböser Scherz über Wagner-Chef Prigoschin

Joe Bidens Versprecher machen regelmäßig weltweit Schlagzeilen. Dass der Mann Humor hat - manchmal auch mit einer Prise Sarkasmus gewürzt - geht aber häufig unter.

Nun könnte man sagen, über gewisse Dinge macht man keine Witze. Zum Beispiel über die Gesundheit anderer Leute. Aber gut, Biden ist Präsident der USA, vielleicht darf er das. So auf einer Pressekonferenz heute mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö.

Dort sagte Biden mit Bezug auf den nach seiner Meuterei in Ungnade gefallenen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin: „Wenn ich er wäre, würde ich vorsichtig sein, was ich esse. Ich würde meine Speisekarte im Auge behalten.“ Biden hatte da wohl auch die Fensterstürze im Kopf, denen Mitglieder der wirtschaftlichen und politischen Elite in Russland mehrfach zum Opfer gefallen sind. Und wohl die Vergiftung von russischen Oppositionellen im russischen In- und Ausland.

Biden erklärte weiter, dass er nicht wisse, wo Prigoschin sich derzeit aufhalte oder wie dessen Beziehung zu Putin sei. Und er fing ganz präsidentenhaft seinen Witz gleich wieder ein: „Aber Spaß beiseite“, fuhr Biden fort, „ich weiß es nicht, ich glaube, keiner von uns weiß mit Sicherheit, wie die Zukunft von Prigoschin in Russland aussieht“.

