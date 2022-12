Tagesspiegel-Leserumfrage Welches waren die besten Comics 2022?

Das Jahr neigt sich dem Ende zu - und wie in den Vorjahren wollen wir auch diesmal wieder von unseren Leserinnen und Lesern wissen: Welches waren für Sie die besten Comics des vergangenen Jahres? Und warum?

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir mehrere wertvolle Buchpakete mit Comics aus den vergangenen Jahren.

Wer teilnehmen will, sende bitte eine E-Mail mit der Betreffzeile „Die besten Comics 2022“ an comics@tagesspiegel.de. Einsendeschluss ist der 23. Dezember 2022.

In der Mail sollten einer oder mehrere Lieblingstitel des vergangenen Jahres erwähnt werden und dazu eine kurze Begründung (ein Satz reicht, gerne auch mehr). Es können Comics in jeder Form und jeder Spielart genannt werden. Das umfasst Manga ebenso wie Comics westlicher Prägung, die als Serien, Alben, Graphic Novels, Comic-Strips, Online-Comics und so weiter veröffentlicht wurden.

Über die Gewinnenden entscheidet das Losverfahren - daher bitte Namen und Adresse nicht vergessen (die Adresse wird vertraulich behandelt). Eine Auswahl der Antworten wird in den kommenden Wochen auf www.tagesspiegel.de/comics veröffentlicht. Hier gibt es die Favoritenliste des vergangenen Jahres.

Parallel dazu wird wieder eine aus zehn Autorinnen und Autoren der Tagesspiegel-Comicseiten bestehende Jury die aus ihrer Sicht besten Veröffentlichungen der vergangenen zwölf Monate küren. Mehr dazu in Kürze. Hier gibt es das Jury-Ergebnis des vergangenen Jahres.

