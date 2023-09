Flugblatt-Affäre beflügelt Aiwanger Starke Freie Wähler könnten Söders Kanzlerpläne beenden

Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sind diese Zahlen mindestens brisant: Nach einer Umfrage legen die Freien Wähler gut zehn Tage nach Beginn der Aiwanger-Affäre in der Wählergunst zu, während die CSU leicht verliert.

Die Freien Wähler von Wirtschaftsminister und Söder-Vize Hubertus Aiwanger kommen auf 15 Prozent, so eine Insa-Umfrage für die „Bild“-Zeitung. Im Juli wurden sie bei 11 Prozent taxiert. Bayern wählt am 8. Oktober.

Im Gegenzug verlieren CSU, SPD und FDP an Zuspruch. Die CSU kommt demnach nur noch auf 37 Prozent, das ist ein Punkt weniger als im Juli. Ein solches Ergebnis entspräche dem bisherigen Rekordtief der CSU bei der Landtagswahl 2018.

Bayern und Hessen wählen in knapp fünf Wochen

Am 8. Oktober wählen Bayern und Hessen ihre Landtage neu, die Plakate hängen bereits, die Briefwahl ist angelaufen.

In Bayern will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Aiwanger steht wegen der Flugblatt-Affäre unter Druck, will aber im Amt bleiben.

In Bayern ist kein realer Herausforderer Söders in Sicht. Die SPD ist seit über 60 Jahren in der Opposition, die Grünen haben in Bayern noch nie regiert.

In Hessen will Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im Amt bleiben. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Grünen-Fraktionschef Tarek Al-Wazir treten gegen ihn an. Die CDU aber liegt klar vorn. Bisher regiert Rhein mit den Grünen. Nach aktuellen Zahlen wäre auch eine CDU-SPD-Koalition möglich.

Hessen galt einst als SPD-Stammland. Doch seit 1999 stellt die CDU hier den Ministerpräsidenten.