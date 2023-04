Der neue Berliner Senat steht Giffey übernimmt Wirtschaft, Gaebler Stadtentwicklung

Die SPD hat am späten Sonntagabend ihre Senatsmannschaft beschlossen. Nach Tagesspiegel-Informationen übernimmt Franziska Giffey tatsächlich das Wirtschaftsressort von Stephan Schwarz (parteilos). Dieser hatte sich Ende vergangener Woche aus persönlichen Gründen vom Amt zurückgezogen. Giffey wird daher nicht, wie es lange Zeit der Plan war, die Berliner Bauverwaltung übernehmen.

Das mächtige, aber konfliktträchtige Ressort wird der bisherige Staatssekretär für Bauen, Christian Gaebler übernehmen. Gaebler ist ein erfahrener Verwaltungsmann, leitete unter Giffey Vorgänger Michael Müller auch die Geschäfte in der Senatskanzlei.

Beschlossen ist auch der Wechsel der Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Staatssekretärin im Bauministerium, Cansel Kiziltepe, auf Landesebene. Die aus Kreuzberg stammende Kiziltepe soll das Ressort für Arbeit, Soziales und Antidiskriminierung übernehmen. Sie wird von vielen in der Partei als Gegengewicht zur bürgerlichen Giffey gesehen.

Das mächtige Doppelressort für Wissenschaft und Forschung übernimmt die langjährige Parlamentarierin und Wissenschaftsexpertin Ina Czyborra. Sie hat sich offenbar unter anderem gegen den ausgewiesenen Gesundheitsexperten Boris Velter durchgesetzt.

Iris Spranger bleibt als einzige Senatorin im Amt und führt auch für die kommenden drei Jahre die Geschäfte im Innenressort.

Die Besetzung wurde am Sonntagabend endgültig bei einem Treffen der Mannschaft in Reinickendorf. Bis zuletzt waren viele Posten umkämpft, auch durch den kurzfristigen Abgang von Wirtschaftssenator Schwarz, der als gesetzt galt. Die SPD will ihre Senatsmannschaft am Montag um 18 Uhr im Berliner Abgeordnetenhaus vorstellen.

Auch die Senatsmannschaft der CDU steht inzwischen fest. Wie der Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint exklusiv berichtet, wird die Vize-Chefin des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Felor Badenberg, Justizsenatorin für die CDU. Die parteilose Badenberg soll maßgeblich die Einstufung der AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall vorangetrieben haben. Außerdem wird CDU-Generalsekretär Stefan Evers das Finanzressort übernehmen, Manja Schreiner wird Verkehrssenatorin und Katharina Günther-Wünsch wird Bildungssenatorin.

Die CDU will ihre Senatoren offiziell am Nachmittag auf einem Parteitag vorstellen. Die Zustimmung zum Koalitionsvertrag dort gilt als sicher.