Warnung vor „gefährlichem Wildtier“ Polizei sucht offenbar frei laufende Löwin – Warnung auch in Berlin

In Kleinmachnow südwestlich von Berlin ist ein gefährliches Wildtier entlaufen. Die Brandenburger Polizei warnt die Bevölkerung seit dem frühen Donnerstagmorgen in der Region Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow, ihre Häuser zu verlassen. In der Nacht startete die Polizei eine Suchaktion nach dem entlaufenen Tier. Gesucht wird im Süden von Berlin.

Auch Berliner werden gewarnt: „Der Warnbereich wurde mittlerweile auf den Süden Berlins erweitert“, schrieb die Berliner Polizei am Morgen auf Twitter. Außerdem hieß es von der Polizei: „Bei dem Wildtier könnte es sich um eine Löwin handeln.“

In einer Gefahreninformation, die die Berliner Feuerwehr auf der Webseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz herausgegeben hat, ist ein Bereich markiert östlich der A115/Avus über Zehlendorf, Steglitz, Tempelhof im Norden, Marienfelde im Süden bis nach Buckow und Rudow in Neukölln. Nördlich grenzt der Bereich an die Berliner Stadtautobahn A100 und an die A113 an der Grenze zu Treptow-Köpenick.

Eine weitere Gefahreninformation wurde von der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel für die Region Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf auf Brandenburger Gebiet herausgegeben. Hier sind beide Bereiche zu sehen:

Als Handlungsempfehlungen heißt es in beiden Warnungen, Haus- und Nutztiere sollten nicht ins Freie gelassen werden, Haustiere in die Wohnung geholt werden. Nur in Notfällen solle der Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr) gerufen werden.

In der Warnung für die Brandenburger Seite heißt es zudem explizit, das betroffene Gebiet solle gemieden und weiträumig umfahren werden sowie: „Verlassen Sie die Wohnung nicht und achten Sie auf Durchsagen der Einsatzkräfte.“

Auch mit Lautsprecherdurchsagen wurde die Bevölkerung vor dem entlaufenen Raubtier im Süden von Berlin gewarnt. Die Bevölkerung sei gebeten, von Spaziergängen in Wäldern abzusehen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West.

Suche mit Hubschraubern

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, geht die Polizei davon aus, dass sich das Tier – höchstwahrscheinlich eine Löwin – im Bereich Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf aufhält. Einsatzkräfte suchten mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach dem Tier. Wer das Tier sehe, sollte zur Sicherheit umgehend ins Haus oder Auto gehen und die Polizei informieren. Nach Tagesspiegel-Informationen wurde in Kleinmachnow in der Nähe der A115 gesucht.

Auf Tagesspiegel-Anfrage hieß es von der Brandenburger Polizei, es sei unklar, ob sich das Tier in Berlin oder Brandenburg aufhält. Die Suche laufe auch in Berlin, hieß es.

Die Potsdamer Feuerwehr wies auf Twitter darauf hin, dass für das Stadtgebiet der Landeshauptstadt bisher keine Warnung bzw. Gefahr bestehe. Die Suche laufe im Bereich Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf.

Ein Kleinmachnower berichtete am Morgen, vor Ort sei derzeit alles absolut ruhig. Es seien keine Hubschrauber zu hören und auch keine Polizeidurchsagen. Er werde aber auf jeden Fall drin bleiben, bis es Entwarnung gibt.

Unklar ist, woher das Tier kommt

Unter anderem wurde die Bevölkerung mithilfe von Warnapps gewarnt. Die Polizei hat nach eigenen Angaben von dem Wildtier durch Zeugen erfahren. Diese hätten Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe.

Woher das entlaufene Raubtier stammt, ist unklar. „Wo es herkommt, wissen wir nicht“, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion am Donnerstagmorgen. Es seien Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden. „Es wird keine Löwin vermisst.“

Kleinmachnow: Kitas geöffnet, keine Marktstände

Die Gemeinde Kleinmachnow reagierte auf die Suche, hält aber Einrichtungen offen. Die Kitas seien geöffnet, die Kinder dürften aber nicht raus in den Garten, sagte eine Sprecherin der Gemeinde. Auch das Rathaus bleibe offen. Den Händlern am Markt sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen. „Es sind kaum Leute da“, sagte die Sprecherin.

Unklarheit herrschte zunächst darüber, um was für ein Tier es sich handelt. Von der Brandenburger Polizei hieß es am Morgen, die Art des Tieres sei offiziell noch nicht bestätigt. Ein Sprecher sprach lediglich von einem „entlaufenen Wildtier“ oder einer „Raubkatze“. Die Brandenburger Leitstelle schreibt in ihrer Warnung ebenfalls von einer „freilaufenden Raubkatze“. Die Berliner Feuerwehr schreibt dagegen von einem „freilaufenden gefährlichen Wildtier“ und, ebenso wie die Berliner Polizei: „Bei dem Wildtier soll es sich vermutlich um eine Löwin handeln.“

Zur genauen Größenordnung des Einsatzes wollte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Es seien allerdings „ausreichend Einsatzkräfte vor Ort“. Die Suchaktion läuft „in enger Absprache mit dem Veterinäramt und Jägern“, sagte der Sprecher.

Amtliche Gefahrenmeldung durch die Nina-Warnapp

Auch viele Berlinerinnen und Berliner im Südwesten der Hauptstadt wurden von einer amtlichen Gefahrenmeldung, etwa durch die NINA Warnapp des Bundes, aufgrund eines „frei laufenden gefährlichen Wildtieres“ geweckt – vorsorglich, wie es von der Berliner Polizei hieß. Die Maßnahmen würden nach wie vor in Brandenburg koordiniert, erklärte ein Sprecher am frühen Morgen auf Tagesspiegel-Anfrage.

Demnach lägen der Hauptstadtpolizei noch keine Informationen darüber vor, dass die gesuchte Raubkatze im Berliner Gebiet gesichtet worden sei. (mit dpa)