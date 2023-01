Die Polizei ist skeptisch Berlin strebt bundesweite Böller-Regelung an

Nach den Böllerexzessen in der Silvesternacht und massiven Attacken auf Polizei und Feuerwehr hat Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) „eine bundesweite Debatte über Konsequenzen“ gefordert. „Die Innenminister aller Bundesländer müssen darüber beraten, wie man künftig mit dieser Situation umgeht“, sagte sie am Montag.

Damit versucht Giffey, Berlin an die Spitze der Debatte zu setzen, denn die Hauptstadt übernimmt nächste Woche den Vorsitz der Innenministerkonferenz. Das werde Berlin nutzen, um eine bundeseinheitliche Regelung zu thematisieren, sagte Giffey. Es könne bei Einschränkungen von Böllern oder Verboten keine Insellösung nur für Berlin geben.

In der Silvesternacht hatte es in mehreren Städten Angriffe mit Böllern und Schreckschusswaffen auf Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei gegeben. Die Berliner Feuerwehr registrierte 38 Übergriffe, 15 Einsatzkräfte seien verletzt worden, eine davon musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. 18 Polizisten wurden verletzt, davon ein Beamter schwer. Die Polizei musste die Feuerwehr mehrfach bei ihren Einsätzen schützen.



Bereits am Sonntag hatte Giffey eine Ausweitung von Böllerverbotszonen ins Spiel gebracht. Auch Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) hatte mehr Verbotszonen gefordert. Am Montag zeigte sich Giffey vorsichtiger. „Ganz entscheidend ist: Wenn man ein Verbot, eine Einschränkung ausspricht, muss sie umsetzbar sein“, sagte sie. Das müsse gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr besprochen werden.

Auch Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sieht eine Ausweitung von Verbotszonen kritisch, weil dafür viele Einsatzkräfte benötigt würden, sagt er dem RBB. Polizisten sollte dafür eingesetzt werden, „für was sie da sind, und nicht für Katz-und-Maus-Spiele in der Stadt“. Nötig sei vielmehr ein Böllerverkaufsverbot.

Bundesinnenministerin gegen generelles Böllerverbot

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) erklärte, sie wolle in der Innenministerkonferenz über die Ausweitung von Böllerverbotszonen sprechen. Die Vorfälle in der Silvesternacht hätten gezeigt, dass ein Umdenken nötig sei. Dazu zählte sie auch eine Beschränkung privater Feuerwerke.

Spranger sprach sich für eine Anpassung des bundesweiten Sprengstoffgesetzes aus. „Ich appelliere an die Bundesländer, Initiativen aus Berlin im Bundesrat zu unterstützen, um das Sprengstoffgesetz dahingehend anzupassen, dass jedes Bundesland weitgehende Beschränkungsmöglichkeiten erhält bis hin zum Verbot des privaten Einsatzes von Pyrotechnik.“ Eine 2019 eingebrachte Berliner Bundesratsinitiative, mit der Kommunen im Sprengstoffgesetz mehr Rechte zum Verbot privater Feuerwerke bekommen sollte, wurde wegen fehlender Mehrheiten vertagt und ist versandet. Das Bundesinnenministerium hatte im Sommer erklärt, dass noch nicht abschließend über eine Reform entschieden sei. „Weder in der Bevölkerung noch in den Ländern oder Parteien ist bisher nach Wahrnehmung des Bundesinnenministeriums eine klare Mehrheit für weitere Verbote erkennbar“, hieß es.

Berliner Polizei gegen mehr Verbotszonen

Am Montag lehnte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein generelles Böllerverbot in Deutschland ab. „Das bestehende Recht bietet bereits umfassende Möglichkeiten, um das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände zu verbieten oder auch zu begrenzen“, sagte sie.

Die Berliner Polizei äußerte sich zurückhaltend. „Die Zahl der Einsatzkräfte, die Verbote überwachen und umsetzen können, ist begrenzt“, sagte eine Sprecherin. „Jede Regelung sollte den Anspruch haben, auch umsetzbar zu sein, damit die Menschen an das Land Berlin und das rechtsstaatliche System glauben.“

Damit bekräftigte die Polizei die Position von Präsidentin Barbara Slowik, die in der nächsten Woche gemeinsam mit Landesbranddirektor Karsten Homrighausen vom Senat angehört wird. Slowik hatte bereits vor Silvester erklärt, dass die Polizei flächendeckende Verbote nicht durchsetzen könne. Wer die Böllerei deutlich einschränken wolle, müsse über ein Verkaufsverbot wie zum Jahreswechsel 2021/22 – damals wegen der Corona-Pandemie – nachdenken. Das sei aber Sache des Bundes.

Zur Startseite