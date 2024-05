Nach pro-palästinensischem Protest Institut der Humboldt-Universität von Studierenden besetzt

Berliner Studierende haben das Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität besetzt. Sie benannten es in Jabalia-Institut um – „als einen Akt der bedingungslosen Solidarität mit dem palästinensischen Volk“, wie es in einer Erklärung heißt. Jabalia ist eines der größten und am dichtesten besiedelten Flüchtlingslager im Gazastreifen. Die Universitätsstraße ist gesperrt.

Seit dem Nachmittag protestierten laut Polizei etwa 300 Studierende an der Universitätsstraße. „Sie zeigten themenbezogene Banner und riefen pro-palästinensische Parolen“, so eine Sprecherin. Wie viele Personen im Gebäude des Instituts seien, könne sie nicht sagen. Die Universitätsleitung müsse entscheiden, ob das Gelände geräumt werden soll. Die Polizei bleibt vor Ort.

Die Studierenden sprühten nach der Besetzung Parolen an die Wände des Instituts. Später sollen sie Barrikaden im Gebäude errichtet haben.

Die „Student Coalition Berlin“ bemängelt, dass keine der Universitäten der Stadt seit der Räumung des Camps auf dem Gelände der Freien Universität ihren Forderungen nachgekommen sei. „Keine einzige von ihnen hat einen Finger gerührt, um ihre schändliche Komplizenschaft bei dem anhaltenden Völkermord in Gaza zu beenden“, schreibt die Initiative in ihrer Erklärung.

Mit einem umfangreichen Forderungskatalog wenden sich die Protestierenden an die Verwaltungen aller Universitäten und deren Einrichtungen in Berlin. Speziell an die Humboldt-Universität richtet sich die Bitte, ihre Besetzung und Präsenz zu akzeptieren und einen Polizeieinsatz zu verbieten. „Stoppt alle anderen Formen der Überwachung und Polizeiarbeit, die darauf abzielen, politisch aktive Studierende zu einschüchtern“, so die Besetzer.

Ein Gesprächsangebot von HU-Präsidentin Julia von Blumenthal für Donnerstag um 15 Uhr wollen die Protestierenden annehmen – unter mehreren Voraussetzungen. So soll die HU keine Räumung veranlassen, wegen ihrer Aktionen verurteilten Studierenden ihre Unterstützung zusagen, eine Erklärung veröffentlichen, in der sie einen Völkermord in Gaza anerkennt und öffentlich das verschärfte Berliner Hochschulgesetz ablehnen. Dieses „Gegenangebot“ soll die HU-Präsidentin am Mittwoch bis 19 Uhr annehmen.