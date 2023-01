Nach Silvester-Ausschreitungen Länder reagieren zurückhaltend auf Berliner Vorstoß zur Ausweitung von Böllerverbotszonen

Ministerinnen und Minister der Länder reagieren zurückhaltend bis ablehnend auf den Vorschlag Berlins, den Kommunen mehr Kompetenzen bei der Einrichtung von Böllerverbotszonen einzuräumen. „Die Diskussion um Feuerwerks-Verbotszonen oder gar generelle Verkaufsverbote löst das eigentliche Problem nicht: Die zunehmende Verrohung von Krawallmachern und der schwindende Respekt vor Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) dem Tagesspiegel.

Die Verrohung zeige sich nicht nur an Silvester, sondern grundsätzlich bei verschiedensten Anlässen, so Hermann. „Gerade die Bundeshauptstadt hat hier große Schwierigkeiten.“ Das liege auch daran, dass dort den Einsatzkräften die politische Rückendeckung vor allem von Linken und Grünen fehlt. „Jetzt den Eindruck zu erwecken, Pyrotechnik sei das eigentliche Problem, ist für mich ein plumpes Ablenkungsmanöver“, sagte der CSU-Politiker. Dennoch schloss Hermann nicht aus, auf der kommenden Innenministerkonferenz über Möglichkeiten, inwiefern Kommunen zukünftig mehr Verbotszonen aussprechen können, zu sprechen.

NRW: Konkrete Gefahrenlage beachten

Auch Nordrhein-Westfalen reagierte zurückhaltend auf den Vorschlag des Berliner Senats. „Grundsätzlich können Böllerverbotszonen ein geeignetes Mittel sein, um das Risiko krimineller Handlungen im Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerk zu reduzieren“, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Voraussetzung sei aber eine konsequente Kontrolle und Sanktionierung von Verstößen. „Grundlage für die Festlegung von Verbotszonen muss zudem das gesteigerte Risiko solcher Handlungen oder besonderer Gefahrensituationen auch durch ordnungsgemäß genutztes Silvesterfeuerwerk sein.“

Das Instrument dürfe nicht dazu dienen, aufgrund des Verhaltens einzelner Krimineller auch die verantwortungsvolle Nutzung durch rechtstreue Bürgerinnen und Bürger zu kriminalisieren oder ohne hinreichenden Grund einzuschränken.

In der Silvesternacht war es in mehreren Städten Deutschlands, insbesondere in Berlin, zu zahlreichen Angriffen auf Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungskräften mit Feuerwerkskörpern gekommen. In Berlin wurden die Einsatzkräfte nach Angaben der Feuerwehr dabei zum Teil bewusst in Hinterhalte gelockt. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) forderte daraufhin eine bundesweite Debatte um Konsequenzen.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sprach sich für eine Anpassung des bundesweiten Sprengstoffgesetzes aus. „Ich appelliere an die Bundesländer, Initiativen aus Berlin im Bundesrat zu unterstützen, um das Sprengstoffgesetz dahingehend anzupassen, dass jedes Bundesland weitgehende Beschränkungsmöglichkeiten erhält bis hin zum Verbot des privaten Einsatzes von Pyrotechnik“, sagte sie.

Jetzt so zu tun, als ob ein Böllerverbot daran etwas ändert, wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Boris Pistorius (SPD), Innenminister von Niedersachsen

Sachsens Innenminister Armin Schuster hält eine Lösung der Probleme mit gewalttätigen Randalierern vor Ort für vordringlicher als die von Berlin angestoßenen Überlegungen zu einem bundesweiten Böllerverbot, sagte aber auch: „Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, das Thema Silvesterfeuerwerk erneut im Rahmen der Innenministerkonferenz zu diskutieren.“

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte dem Tagesspiegel: „Ein allgemeines Böllerverbot geht am eigentlichen Problem vorbei. Die Angriffe auf Einsatzkräfte nehmen schon seit Längerem zu – und zwar über das ganze Jahr, nicht nur an Silvester. Jetzt so zu tun, als ob ein Böllerverbot daran etwas ändert, wird dem Ernst der Lage nicht gerecht.“ Pistorius sprach sich auch für Sanktionen aus, „die besonders junge Männer hart treffen würden – beispielsweise Nebenstrafen wie der Entzug des Führerscheins“. Dieses Thema wolle Niedersachsen bei der kommenden Innenministerkonferenz einbringen.

Hessen, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern planen derzeit keine eigenen politischen Initiativen rund um das Thema Böllerverbotszonen. Baden-Württemberg und Hessen verwiesen auf die Kompetenzen des Bundes und sehen auch keine Notwendigkeit eine Bundesratsinitiative.

Ein Sprecherin des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommerns sagte dem Tagesspiegel: „Wenn eine Bundesratsinitiative eingebracht wird, werden wir die darin aufgeführten Ideen mit den kommunalen Pratikerinnen und Praktikern im Lichte von deren Erfahrungen gern prüfen. Dazu wartet das Land aber die kommenden Initiativen und Diskussionen ab.“ (mit dpa)

